РФ готовит новый массированный удар: Зеленский предупредил, когда ждать

Зеленский предупредил о подготовке россиянами нового массированного удара / © Владимир Зеленский

Украинская разведка получила информацию о том, что россияне могут готовить новый массированный воздушный удар.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 23 марта.

«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину», — предупредил глава государства.

Также президент сообщил, что РФ собирается и дальше использовать территорию Беларуси и оккупированную территорию Украины для строительства наземных станций управления беспилотниками дальнего действия.

«Уже такое было, что на территории Беларуси устанавливалась специальная аппаратура для поддержки атак „Шахедов“ против Киева и наших северных регионов вдоль границы Беларуси. Это тогда, к сожалению, усилило российские удары. Но мы действовали и ликвидировали соответствующие антенны», — вспомнил он и пообещал ответы на новые угрозы из Беларуси.

Угроза нового ракетного удара РФ

Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.

В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может быть центральный железнодорожный вокзал Киева. В «Укрзализныци» прокомментировали эту информацию.