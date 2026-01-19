ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1381
Время на прочтение
1 мин

РФ готовит новый массированный воздушный удар — детали от Зеленского

Президент Зеленский предупредил о подготовке России к новой атаке по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия подготовилась к новому массированному удару и ожидает момент, чтобы нанести этот удар.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 19 января.

Зеленский призвал украинцев в эти дни быть и дальше очень внимательными к воздушным тревогам.

«Россия подготовилась к удару, удару массированного, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и у каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и международное сообщество заставить Россию отказаться от намерений бить по подстанциям, питающим украинские АЭС. В ГУР предупреждали, что Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
1381
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie