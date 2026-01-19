РФ готовит новый массированный воздушный удар — детали от Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия подготовилась к новому массированному удару и ожидает момент, чтобы нанести этот удар.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 19 января.

Зеленский призвал украинцев в эти дни быть и дальше очень внимательными к воздушным тревогам.

«Россия подготовилась к удару, удару массированного, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и у каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и международное сообщество заставить Россию отказаться от намерений бить по подстанциям, питающим украинские АЭС. В ГУР предупреждали, что Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины.