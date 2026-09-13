РФ готовит новый сценарий для Украины: Прокопенко предупредил об угрозе в Сумской и Черниговской областях

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Российские войска могут попытаться создать так называемую «буферную зону» вдоль северной границы Украины, в частности, на территории Сумской и Черниговской областей. Также оккупанты могут продолжить террор украинских городов, в частности Киева.

Об этом заявил командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис Прокопенко во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщают «Новости.LIVE».

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По его словам, в начале зимы Россия может привлечь часть мобилизационного резерва, сформированного к этому времени. Его могут использовать для того, чтобы сковать украинские силы на северном направлении и усложнить опрокидывание резервов на другие участки фронта.

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«Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может задействовать в целях сковывания наших усилий и не давать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства», — сказал Прокопенко.

В то же время командир «Азова» прогнозирует возможное изменение тактики российских войск уже в октябре.

По его словам, ухудшение погодных условий — сильные дожди и туманы, а также сокращение светового дня — могут повлиять на характер боевых действий. Вместо применения малых пехотных групп россияне могут чаще использовать тяжелую бронетехнику и делать попытки механизированных прорывов.

Таким образом, осенью и в начале зимы украинские силы могут столкнуться как с изменением тактики противника непосредственно на фронте, так и с попытками РФ сковать резервы вблизи северной границы.

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Как сообщалось, Россия пробует сделать «буферную зону» на севере Сумской и Харьковской областей. Оккупанты используют тактику малых штурмовых групп, пытаясь истощить украинскую оборону и оттеснить ВСУ от границы. Таким образом, российские войска стремятся выявлять и перехватывать украинские разведывательные группы еще на подходах к собственной границе. В то же время, оккупантам необходима дополнительная территория для безопасного развертывания передовых систем ПВО. По мнению аналитиков, это может помочь РФ более эффективно противодействовать украинским беспилотникам, направляющимся в направлении Белгородской области и центральных регионов России.

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