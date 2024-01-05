РФ готовит повторное наступление на Харьков: в ОВА прокомментировали информацию в СМИ

Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники опубликовало статью, что уже 15 января Россия может начать новое наступление под Харьковом. Местные власти заявляют, что в настоящее время концентрация военных подразделений россиян на границе не зафиксирована.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал информацию в СМИ.

"Для того чтобы говорить о любом наступлении или планах врага, он должен сконцентрировать свои военные подразделения в том или ином направлении. Пока такой концентрации нет. Тем не менее, ситуация может меняться ежеминутно и мы, конечно, внимательно следим за этим", — отмечает руководитель ОВА.

Синегубов отмечает, что российские захватчики не отказываются от намерения вернуть утраченные в ноябре 2022-го территории и захватить Харьков. Именно поэтому следует быть начеку.

По словам руководителя области, в настоящее время российские войска совершают беспрецедентные массированные обстрелы населенных пунктов вблизи границы. В частности, села Липцы и соседних сел.

"За последние два дня войска РФ выпустили по этим населенным пунктам десятки ракет С-300. Зафиксированы попадания в жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры", – сообщил Синегубов.

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Статья The Telegraph

Британское издание пишет, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Якобы российская армия готовится к масштабной атаке на Купянск и близлежащие территории.

Кроме того, местные подразделения военной разведки считают, что оккупанты могут усилить воздушные атаки уже в эти выходные — 7 января.

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