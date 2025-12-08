РФ готовит протесты в крупных городах Украины — омбудсмен о цели врага

Враг готовит внутренний фронт — массовые протесты / © twitter.com

Российские спецслужбы планируют спровоцировать протесты в ряде украинских городов, чтобы «расшатать ситуацию».

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его информации, вражеские спецслужбы могут готовить протестные акции в крупных городах юга и востока страны — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве.

«РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих — пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс», — утверждает омбудсмен.

По его мнению, благодаря этим протестам россияне планируют дестабилизировать внутриполитическую ситуацию и создать давление на украинское военно-политическое руководство, особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны.

«Мы должны четко осознавать: Россия и дальше будет пытаться бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины», — подытожил Лубинец.

Заметим, что акции в поддержку украинских пленных и пропавших без вести проходят каждые выходные и в больших городах, и в маленьких городках. Однако никаких провокаций на них зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что под Киевом люди перекрыли дорогу из-за отключения света.