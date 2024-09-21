РФ готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины: Ермак предостерег мир

Российских террористов нужно остановить здесь и сейчас.

Мир должен отреагировать на подготовку РФ к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины в преддверии зимы. Речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы. Россия – террорист. Их нужно остановить здесь и сейчас. Страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать на подготовку террора. Он касается всех", – подчеркнул Ермак.

Ранее Ермак предложил в ответ на поставку России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием. По его мнению, удары по террористической России являются защитой, а не эскалацией.

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