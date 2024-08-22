РФ готовит удары по правительственным объектам Украины: США встревожили заявлением

Агрессорка Россия планирует нанести удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины уже в ближайшие дни.

Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов со ссылкой на Госдепартамент.

Отмечается, что Государственный департамент держал информацию, что РФ готовит атаку. Граждан США призывают покинуть территорию страны.

"В течение следующих нескольких дней и по выходным существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей территории Украины в связи с Днем Независимости Украины 24 августа", — говорится в сообщении посольства США в Украине. угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

В посольстве подчеркивают, что "безопасная ситуация по всей Украине очень нестабильна, и условия могут ухудшаться без уведомления".

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный оценил вероятность массированного удара по Украине в День Независимости. Он подчеркнул, что в Кремле любят дать символы.

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