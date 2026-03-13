- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2126
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ готовит волну атак: эксперт назвал новые цели ударов по Украине
Россия меняет стратегию атак, поэтому целью ударов весной будет уже не энергетика.
Весной Россия, вероятно, будет активнее наносить удары по логистике. Ведь начинаются активные передвижения, в отличие от зимы, когда нет возможности проводить масштабные наступательные операции.
Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан в интервью «Главком».
По его словам, акцент из атак на энергетику может сместиться на логистику: железные дороги, автодороги, мосты, тяговые подстанции, а также на все, что связано с передвижениями. Такие объекты будут под прицелом российской армии к осени.
«РФ будет бить по водоснабжению и инфраструктурным объектам такого плана, чтобы оказывать давление на общество. По энергетике удары будут, но меньше, потому что при плюсовых температурах снижается потребление электроэнергии», — рассказал Свитан.
Кроме того, под угрозой могут оказаться мосты, особенно стратегического значения. В частности, в столице.
«Дальности российских баллистических ракет хватает, чтобы бить по Киеву в частности. Все киевские, днепровские и запорожские мосты под угрозой. Кроме мостов такого уровня есть много узлов, железнодорожных и автомобильных развязок, мостов и путепроводов, которые можно разрушить одной баллистической ракетой. Или хотя бы остановить логистическое движение ударом по ним», — объяснил военный эксперт.
Также, по словам эксперта, РФ заинтересована в выбивании тягового железнодорожного состава — тепловозов и электровозов.
«Разрушение нашей логистики будет основной задачей России весной и летом 2026-го. Для решения этой задачи в ход пойдут баллистические, крылатые ракеты и Герани, — подчеркнул Свитан.
Подготовка РФ к новым атакам
Утром 13 марта СНБО предупредил украинцев об опасности со стороны РФ. Оккупанты могут готовить очередной обстрел территории Украины в сжатые сроки. Украинцам следует быть внимательными к воздушным тревогам — особенно в ближайшие дни.
Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия готовит массированный удар по Украине . Россияне могут придерживаться своей привычной тактики и выбрать для атаки выходные, в том числе 14-15 марта. По его словам, большой угрозой нового обстрела может стать комбинация баллистических ракет воздушного и наземного базирования.
Заметим, по данным мониторов, российские войска проводят тренировку, передислокацию стратегической авиации и снаряжают Ту-95 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к масштабной атаке.