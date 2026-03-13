РФ готовит волну атак: эксперт назвал новые цели ударов по Украине

Атака РФ. / © ТСН.ua

Реклама

Весной Россия, вероятно, будет активнее наносить удары по логистике. Ведь начинаются активные передвижения, в отличие от зимы, когда нет возможности проводить масштабные наступательные операции.

Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан в интервью «Главком».

По его словам, акцент из атак на энергетику может сместиться на логистику: железные дороги, автодороги, мосты, тяговые подстанции, а также на все, что связано с передвижениями. Такие объекты будут под прицелом российской армии к осени.

Реклама

«РФ будет бить по водоснабжению и инфраструктурным объектам такого плана, чтобы оказывать давление на общество. По энергетике удары будут, но меньше, потому что при плюсовых температурах снижается потребление электроэнергии», — рассказал Свитан.

Кроме того, под угрозой могут оказаться мосты, особенно стратегического значения. В частности, в столице.

«Дальности российских баллистических ракет хватает, чтобы бить по Киеву в частности. Все киевские, днепровские и запорожские мосты под угрозой. Кроме мостов такого уровня есть много узлов, железнодорожных и автомобильных развязок, мостов и путепроводов, которые можно разрушить одной баллистической ракетой. Или хотя бы остановить логистическое движение ударом по ним», — объяснил военный эксперт.

Также, по словам эксперта, РФ заинтересована в выбивании тягового железнодорожного состава — тепловозов и электровозов.

Реклама

«Разрушение нашей логистики будет основной задачей России весной и летом 2026-го. Для решения этой задачи в ход пойдут баллистические, крылатые ракеты и Герани, — подчеркнул Свитан.

Подготовка РФ к новым атакам

Утром 13 марта СНБО предупредил украинцев об опасности со стороны РФ. Оккупанты могут готовить очередной обстрел территории Украины в сжатые сроки. Украинцам следует быть внимательными к воздушным тревогам — особенно в ближайшие дни.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия готовит массированный удар по Украине . Россияне могут придерживаться своей привычной тактики и выбрать для атаки выходные, в том числе 14-15 марта. По его словам, большой угрозой нового обстрела может стать комбинация баллистических ракет воздушного и наземного базирования.

Заметим, по данным мониторов, российские войска проводят тренировку, передислокацию стратегической авиации и снаряжают Ту-95 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к масштабной атаке.

Реклама