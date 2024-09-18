РФ готовится к новому массированному удару по Украине: когда может произойти обстрел

В начале сентября армия агрессорки России нанесла массированный удар по Украине. Для подготовки к новому врагу нужно примерно десять дней. Новая атака может произойти совсем скоро.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 канала".

"На подготовку им нужно 10 дней, а времени от предварительной атаки прошло уже многое. Технически россияне готовы", — подчеркнул Свитан.

Эксперт высказал предположение, что удар может произойти 25 сентября во время визита президента Владимира Зеленского в США, где он будет находиться в Генассамблее ООН. Ведь Москва не редко мощно атаковала, когда украинское политическое руководство куда-то уезжало.

По словам Свитана, россияне используют такие ситуации не только для самого обстрела. Как вариант они могут пытаться сорвать информационный поток, то есть перекрыть новости из США негативными новостями, а именно об атаке.

Он отметил, что ГУР и СБУ пытаются наносить удары по аэродромам РФ, где базируются стратегические бомбардировщики, чтобы сорвать подготовку оккупантов к обстрелам. При таких атаках повреждать можно не только самолеты, которые беспилотникам трудно найти и поразить.

"Целью могут быть специальная инженерная служба, которая готовит российские ракеты для выполнения боевых задач, а также составы ракет и топлива", — пояснил Роман Свитан.

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