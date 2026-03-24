РФ готовится запускать "Шахеды" круглосуточно: в СНБО раскрыли, как противодействовать

Российские «Шахеды» / © Украинское радио

Реклама

Россия пытается выйти на более интенсивный режим запусков беспилотников типа Shahed в течение суток, к которому она готовилась еще с 2025 года.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко .

По словам Коваленко, для реализации нынешних атак противник долгое время накапливал необходимые ресурсы. Несмотря на это, россиянам пока не удается обеспечить стабильную интенсивность пусков на постоянной основе.

Реклама

Андрей Коваленко отметил, что действия РФ говорят о намерении продолжать войну против тыловых регионов Украины. Кроме того, агрессор стремится нарастить мощности собственного военно-промышленного комплекса до уровня, позволяющего перегрузить системы ПВО европейских стран в случае атак на объекты НАТО.

«Разрушение российских производственных мощностей, цепочек и возможностей должно стать приоритетом не только Украины. Обидно, что в 2026 году это до сих пор не всем понятно в демократиях», — подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, Россия 24 марта нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

Армия РФ атаковала дронами Винницу. Сейчас известно о 13 пострадавших и одном погибшем.

Реклама

Также в Тернопольской области зафиксированы перебои со светом из-за удара по энергообъектам. Во время массированной атаки российский беспилотник попал в административное здание, а также в объект энергетики.

В Ивано-Франковске также раздались взрывы - там от удара РФ погибли два человека.