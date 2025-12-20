РФ хочет изолировать юг Украины и Одессу: бьют по энергетике, портам, мостам и убивают людей

Набережная в Ивано-Франковске. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российская армия целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру Одесской области. Накануне вечером оккупанты нанесли баллистический удар по порту в Одессе, а сегодня утром - по порту Южный.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Враг целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру Одесщины и терроризирует гражданских, пытаясь прервать сообщение юга Украины. Несмотря на постоянные удары, в области продолжается работа по ликвидации последствий массированных атак", - подчеркнул чиновник.

Реклама

Он напомнил, что ночью россияне ударили баллистическими ракетами по порту в Одессе. Число погибших возросло до восьми, около 30 человек получили ранения.

Утром 20 декабря оккупанты совершили атаку по порту Южный. Произошло попадание в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы.

Кулеба отметил, что в Одесской области продолжается работа по обеспечению логистики после атаки на мост в районе Маяков. В настоящее время жители региона имеют сообщение, доступ ко всем необходимым товарам и услугам. Действуют альтернативные маршруты транспортного сообщения, позволяющие обеспечивать приграничную логистику и связь региона с другими областями.

"По причинам безопасности не все детали можем публично коммуникировать, в то же время гуманитарная ситуация в регионе остается стабильной. Над этим работаем круглосуточно", - подчеркнул вице-премьер.

Реклама

По его словам, все пункты пропуска в регионе работают. Кроме того, для бесперебойного движения УЗ назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.

В настоящее время в Одесской области без электроснабжения остаются более 37 тысяч абонентов в городе Одесса и в районе. Теплом и водой жители региона обеспечены.

Напомним, власти Одесской области подчеркивают, что российские обстрелы не парализовали Одесщину. В области обеспечена безопасность гражданского населения и нормальная работа транспорта. В частности, "Укрзализныця" запускает дополнительные вагоны в Молдову из-за ситуации на границе. Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подчеркнул, что информация о массовых очередях на заправках, которая накануне распространилась в некоторых медиа, не соответствует действительности. Регион полностью обеспечен горючим, а логистические процессы остаются контролируемыми.

Реклама