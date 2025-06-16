РФ хочет обменять своих военных на украинских детей: в ООН отреагировали

Мягкая игрушка. / © Getty Images

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Гражданские лица, в частности дети , не должны использоваться как объект торга. Это касается любых конфликтов в мире.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Генсека ООН Фархан Гак, комментируя предложение РФ обменять похищенных украинских детей на российских военнопленных.

«Очевидно, что все невинные гражданские лица, включая невинных детей, не должны использоваться как разменная монета», - подчеркнул политик.

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По его словам, в ООН неоднократно отмечали, что депортация детей во время конфликта является нарушением международного гуманитарного права.

Заявление РФ об обмене детей

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ предлагала обменивать их пленных военных на похищенных детей.

«Мы не меняем детей. "Русские" нам такое предлагали: мы им даем военных, а они нам детей. Это безумие. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе», - сказал глава государства.

Дата публикации 16:11, 14.06.25 Количество просмотров 33 Украинский защитник поделился эмоциями после освобождения из плена