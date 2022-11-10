РФ хочет сделать Херсон "городом смерти": Подоляк рассказал, что оккупанты минируют квартиры и канализацию

Российские оккупанты после выхода из Херсона планируют уничтожить город.

Российские оккупанты планируют уничтожить Херсон после вывода своих войск из города.

Об этом рассказал в твиттер советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Рф хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные пройдут все что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли.

Россия хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные пройдут все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022

Напомним, что вчера, 8 ноября, глава Генштаба ВС РФ Сергей Шойгу отдал приказ вывести войска из Херсона и передислоцировать их на левый берег Днепра.

В то же время российская армия в Херсонской и Николаевской областях подорвала 5 переправ . В частности, уничтожены Дарьевский мост и мост в селе Тягинка.

ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о ситуации вокруг деоккупации единственного крупного украинского города, которого россиянам удалось захватить в начале вторжения.

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