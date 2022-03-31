РФ хочет сформировать оккупационные органы власти на временно занятых территориях

Готовят сотрудников силовых структур и судей.

Российская Федерация рассматривает вопросы формирования на временно занятых территориях в Украине оккупационных органов власти.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба 31 марта.

Отмечается, что, по имеющейся информации, на территории страны-оккупантки России уже отбирают сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которых впоследствии направят на временно оккупированную территорию Украины.

В частности, руководство России рассматривает создание псевдореспублики в Херсонской области.

"Для реализации сценария отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности Российской Федерации, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба Российской Федерации. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой "разъяснительной работы" с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, армия Российской Федерации, временно оккупировавшая куртный город Приморск в Запорожской области, запугивает местное население. Отмечается, что кафиры страны-агрессорки в городе распространяют дезинформацию о том, что Украина намеренно отключила мобильную связь и Интернет по береговой линии. Вроде бы государство оставило людей россиянам. Похожая антиукраинская пропаганда проводится во всех временно оккупированных городах Запорожской области.

Читайте также: