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- Украина
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РФ хочет воевать до 2045 года: внешняя разведка о реальных планах Кремля
Москва рассматривает прямое военное противостояние с Европой как один из вполне реальных сценариев военных конфликтов до 2045 года, предупредили в разведке.
Кремль уже ведет против европейских стран гибридную войну, параллельно прорабатывая сценарии прямых военных конфликтов с Европой вплоть до 2045 года.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СЗРУ).
В СВР напомнили недавние слова российского диктатора, заверившего на «Валдае», что РФ не собирается нападать на Европу. В то же время Путин предупредил, что в случае «удара по России» Москва может применить «все имеющиеся вооружения», включая ядерное.
В разведке объяснили, что такая риторика — часть системной кампании устрашения европейских правительств и обществ. Ее цель — сдержать военную поддержку Украины, ослабить готовность Европы усиливать собственную обороноспособность и сформировать страх перед прямой конфронтацией.
Какие реальные планы Кремля
СВР отмечает, что заявления Кремля не стоит путать с реальными планами. Сегодня главная цель РФ на европейском направлении — взорвать поддержку Украины. Речь идет о гибридной войне: диверсиях, кибератаках, операциях воздействия, дезинформации, «случайных визитах» дронов и шпионаже.
По данным СВР, в Европе находятся около четырехсот сотрудников российских спецслужб.
РФ не отказалась от планов войны с Европой
В разведке предупредили, что Россия не отказалась от перспектив прямого военного противостояния с Европой. Напротив, Москва рассматривает ее как один из сценариев военных конфликтов к 2045 году.
«Сразу шесть из них связаны с Северной Европой. Активно прорабатываются и сценарии по Польше и странам Балтии. Ведь путинский режим априори нуждается в внешнем враге для оправдания собственной политики, мобилизации общества и сохранения контроля над ним», — говорится в сообщении.
Один из возможных инструментов — контролируемый региональный кризис на восточном фланге НАТО. По российским оценкам, страны Балтии являются одним из самых уязвимых звеньев европейской безопасности.
Главная цель такой провокации — не столько масштабная военная победа, сколько дискредитация Альянса и демонстрация его неспособности защитить своих членов.
Общественный запрос на агрессию в России
По данным социологических исследований (ECFR), на которые ссылается разведка, российский режим строит агрессивные планы с опиранием на внутренние настроения. Среди главных врагов россияне называют Великобританию, Францию, Германию, Польшу, Финляндию и государства Балтии. Несмотря на то, что 61% опрошенных россиян высказываются за переговоры, 59% считают, что в случае неудачи нужно усилить агрессивные действия.
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