РФ хочет «выбить» дата-центры и оставить Киев без связи: эксперт объяснил, что грозит столице

Угрожает ли Киеву потеря связи из-за атак на дата-центры / © Unsplash

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Попытки российских окупантов оставить Украину без Интернета путем ударов по дата-центрам не приведут к полному коллапсу Сети.

Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, передает «Киев 24».

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Аналитик уверяет, что худшей ситуации по сравнению с прошлым, позапрошлым и позапрошлым годом не будет.

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Корсун напомнил, что мощнейшую попытку полностью лишить Украину Интернета Россия предприняла еще в начале полномасштабного вторжения. Еще одна массированная атака, в том числе в киберпространстве, на украинскую связь, была в мае.

«Это было. Я помню, что прошлой осенью я давал множество разных комментариев на вопрос: „А что будет, если россияне отключат нам Интернет?“ Особенно актуален этот вопрос был в 2022 году, вот в начале вторжения и в мае, когда была самая массированная, сфокусированная, сконцентрированная именно на том, чтобы положить в Украине Интернет, российская кибератака. Там SynFlood (одна из самых распространенных разновидностей сетевых атак — Ред.) применялась прямо в каких-то космических масштабах», — напомнил аналитик.

По словам эксперта, тогда все украинские провайдеры объединились, но это не была публичная история. Тем не менее, тогда большинство пользователей в Украине даже не заметили каких-либо перебоев.

«То, что сейчас у россиян новое оружие — реактивные „Шахеды“, и они решили влупить по дата-центрам, — я считаю, что это важная, но не приоритетная цель для россиян», — предположил Корсун.

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По его мнению, для РФ более приоритетными для ударов являются объекты энергетики и топливной инфраструктуры.

Реально ли «положить» мобильную связь в Киеве

Эксперт уверен, что это невозможно.

«Потому что его (мобильную связь — Ред.) не могли положить даже во время жестких блекаутов», — подытожил Константин Корсун.

Ранее премьер Сергей Корецкий, отвечая на вопрос, останется ли Украина без интернета, заявил, что «надо выходить из худшего сценария».

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Напомним, нардеп Федиенко объяснил, можно ли в Украине «выбить» Интернет.

Вчера, 27 сентября в Минцифры предупредили, что вражеские атаки повлекли за собой нагрузку на цифровую инфраструктуру Киева и области.

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