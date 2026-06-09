Атака РФ на железную дорогу / © Алексей Кулеба

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Россия наносит систематические удары по железной дороге в районе Коростеня и Овруча Житомирской области, чтобы вывести транспортную систему из строя, а в дальнейшем взять инфраструктуру страны в «своеобразные клещи».

Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, русские войска изменили характер боевых действий. Они перешли от тактики отдельных воздушных атак к созданию зон постоянного давления на критическую инфраструктуру, нанося удары по ней.

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«Удары наносятся по локомотивам, предприятиям железной дороги, объектам обслуживания движения — то есть по тем элементам, без которых железнодорожный узел теряет эффективность даже при физически исправных путях», — написал политолог.

РФ хочет взять транспортную инфраструктуру Украины «в своеобразные клещи»

Он добавил, что за последнюю неделю вокруг Коростеня и на близлежащих направлениях россияне уничтожили более 20 локомотивов. Общая сумма ущерба превышает 1,5 млрд грн. Железнодорожное движение через станцию и близлежащие ветви фактически остановлено.

«Присутствие барражирующих ударных беспилотников достигает 12 часов в сутки, что создает эффект непрерывной угрозы», — считает он.

Также, по его мнению, существует высокая вероятность дальнейшего распространения подобных «языков» давления через Николаев в сторону Винницы, что «позволит противнику взять транспортную инфраструктуру страны в своеобразные клещи».

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Какая главная угроза ударов россиян по железной дороге

Главная угроза, считает Кулик, не в количестве атак дронов, а в возможности создания зоны непрерывного наблюдения, давления и огневого воздействия на территории страны.

«Языки» давления формируются динамически благодаря роям дронов на mesh-связи, что обеспечивает постоянный контроль пространства. Это дает противнику возможность оперативного перенацеливания и быстрого принятия решений по приоритетным целям», — отметил он.

Политого предупредил, что если зона давления россиян распространится в район Житомира, под угрозой окажутся сразу несколько важнейших транспортных коридоров страны, в частности:

международная магистраль Киев-Чоп

направление Киев—Ковель.

«Целью противника становится не захват территории, а постепенное нарушение работы критической инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе может привести к частичному параличу логистической системы государства», — подытожил он.

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Удары РФ по железной дороге — последние новости

В последнее время страна-агрессорка усилила удары по железной дороге Украины. В ходе одной из атак на Коростень Житомирской области погибла женщина. РФ ударила дронами по гражданской транспортной инфраструктуре.

А в Здолбунове на Ровенщине из-за российских ударов погибли двое железнодорожников. Тогда было повреждено 3 локомотива, 7 вагонов пригородного сообщения, 8 грузовых вагонов, 5 тяговых подстанций, 5 депо, 2 моста.

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