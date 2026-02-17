- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1028
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ хочет "захватить" более 10 населенных пунктов до 24 февраля: военный перечислил
РФ приказала оккупантам имитировать захват 10 сел до 24 февраля, чтобы выторговать позиции на переговорах.
Российское военное командование приказало оккупантам до 24 февраля 2026 — годовщины начала полномасштабного вторжения — захватить около 10 украинских населенных пунктов или по крайней мере установить там свои флаги.
Об этом рассказал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Волошин, передает «Телеграф».
«В списке — Новоселовка, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка, Клевцово, Отрадное, Братское, даже Терноватое и Придорожное (здесь их флаги уже цепляли)», — говорит Волошин.
Эти населенные пункты расположены на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.
Волошин объяснил, что главная цель РФ — не захватить эти села. На самом деле задача оккупантов — зайти, сфотографироваться и пойти, чтобы видеоподтверждение якобы было «контролем» над этими селами. Цель — иметь более сильные позиции на переговорах.
«Эта тактика уже получила название „Флаговтики“ — когда российские бойцы заходят в населенный пункт, быстро снимают видео с флагом и уходят — или их уничтожают. Главная задача — не закрепиться, а показать картинку», — отметил представитель ОК «Юг».
