РФ хочет "захватить" более 10 населенных пунктов до 24 февраля: военный перечислил

Оккупанты готовят медийное наступление: в списке более 10 населенных пунктов

Российское военное командование приказало оккупантам до 24 февраля 2026 — годовщины начала полномасштабного вторжения — захватить около 10 украинских населенных пунктов или по крайней мере установить там свои флаги.

Об этом рассказал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Волошин, передает «Телеграф».

«В списке — Новоселовка, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка, Клевцово, Отрадное, Братское, даже Терноватое и Придорожное (здесь их флаги уже цепляли)», — говорит Волошин.

Эти населенные пункты расположены на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Волошин объяснил, что главная цель РФ — не захватить эти села. На самом деле задача оккупантов — зайти, сфотографироваться и пойти, чтобы видеоподтверждение якобы было «контролем» над этими селами. Цель — иметь более сильные позиции на переговорах.

«Эта тактика уже получила название „Флаговтики“ — когда российские бойцы заходят в населенный пункт, быстро снимают видео с флагом и уходят — или их уничтожают. Главная задача — не закрепиться, а показать картинку», — отметил представитель ОК «Юг».

