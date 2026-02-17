ТСН в социальных сетях

Украина
1028
1 мин

РФ хочет "захватить" более 10 населенных пунктов до 24 февраля: военный перечислил

РФ приказала оккупантам имитировать захват 10 сел до 24 февраля, чтобы выторговать позиции на переговорах.

Дмитрий Гулийчук
Оккупанты готовят медийное наступление: в списке более 10 населенных пунктов

Оккупанты готовят медийное наступление: в списке более 10 населенных пунктов / © ТСН

Российское военное командование приказало оккупантам до 24 февраля 2026 — годовщины начала полномасштабного вторжения — захватить около 10 украинских населенных пунктов или по крайней мере установить там свои флаги.

Об этом рассказал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Волошин, передает «Телеграф».

«В списке — Новоселовка, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка, Клевцово, Отрадное, Братское, даже Терноватое и Придорожное (здесь их флаги уже цепляли)», — говорит Волошин.

Эти населенные пункты расположены на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

/ © Deepstatemap

© Deepstatemap

Волошин объяснил, что главная цель РФ — не захватить эти села. На самом деле задача оккупантов — зайти, сфотографироваться и пойти, чтобы видеоподтверждение якобы было «контролем» над этими селами. Цель — иметь более сильные позиции на переговорах.

«Эта тактика уже получила название „Флаговтики“ — когда российские бойцы заходят в населенный пункт, быстро снимают видео с флагом и уходят — или их уничтожают. Главная задача — не закрепиться, а показать картинку», — отметил представитель ОК «Юг».

Ранее военный откровенно рассказал о ситуации на Гуляйпольском направлении.

1028
