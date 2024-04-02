"РФ хочет захватить Харьков, а ВСУ взяли Крым в осаду:" генерал Ходжес оценил ход войны

На Западе переоценивают Путина. Кремль мечтает захватить Харьков и снова пойти на Киев. Между тем, ВСУ взяли Крым в настоящую осаду.

Обо всем этом, а также откуда Путин готовит свое очередное наступление, какого оружия могло бы коренным образом изменить ход войны и чего не хватает Украине для победы над РФ — в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал экскомандующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Россия готовит наступление на Харьков?

Это не слухи. Конечно, Россия хотела бы захватить Харьков. Вот так сразу и прямо на мой вопрос ответил американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен ходжес.

По его мнению, попытка России захватить крупные украинские города возможна. Впрочем, сможет ли она не просто попробовать, а именно завладеть ими – вопрос открытый. Генерал уверен в ВСУ.

Смотрите на ютуб-канале ТСН : ВСУ осаждали Крым! Россияне могут пойти на Киев!

"Но я надеюсь, что украинские Вооруженные силы и Генеральный штаб делают то, что нужно, и люди Харькова делают то, что нужно. У меня нет конкретики по этому вопросу. Но я бы не стал переоценивать способность России что-либо делать. Я имею в виду, что они, очевидно, могут запускать, казалось бы, неограниченное количество беспилотников и ракет.Но Украина разгромила Сухопутные войска России.Итак, я буду следить за показателями того, смогла ли Россия исправить, отремонтировать или улучшить возможности Сухопутных сил, кроме простого, знаете, продвижение", — сказал Ходжес.

Путин попробует пойти на Киев?

Нельзя исключать и новое наступление РФ на украинскую столицу, но есть один нюанс. В 2022 году защитники Киева провели сверхуспешную оборонительную операцию и меньшими силами жгли целые колонны противника, уничтожали десятки тысяч российских военных. Чтобы захватить Киев россиянам понадобится новый мощный армейский кулак. РФ убеждает, что силы у них.

Сложная ситуация на фронте

Пока же ситуация на фронте, по словам генерала, крайне сложная. Украинское войско — под постоянным давлением врага, армии не хватает людей, боеприпасов и техники, но пока Ходжес своих прогнозов не изменил. Генерал ставит на победу Украины и назвал главную задачу, которая прямо сейчас должна быть на столе у Сырского.

"Но я все еще сохраняю очень высокий уровень оптимизма по поводу того, чем эта война закончится — тем, что Украина фактически выиграет войну. Позвольте мне сказать почему. Во-первых, Россия слаба. Эта война длится уже более 10 лет, и у России было все преимущества, но все еще контролирует менее 20% Украины. Черноморский флот отступает из Севастополя. Российским ВВС до сих пор не удается достичь преимущества в воздухе или перекрыть колонны, которые везут боеприпасы и технику из Польши в Украину", — говорит Ходжес.

Также читайте Иран обещает "наказать" Израиль после ударов по своему представительству в Дамаске

Он убежден, что РФ пока нет наземных возможностей нокаутировать Украину.

"Итак, в этом году или по крайней мере следующих нескольких месяцев, я думаю, что задача генерала Сырского состоит в том, чтобы стабилизировать фронт, выиграть больше времени для того, чтобы украинская оборонная промышленность производила больше и Запад производил больше. Поэтому 2024 действительно является годом промышленной конкуренции ", — говорится в сообщении.

Крым в осаде ВСУ

Крым уже фактически в осаде ВСУ. Генерал Ходжес уверен, что Украине удастся разрушить Крымский мост. В РФ это понимают и ищут выход из ситуации. Крым до сих пор является слабым местом Путина. Мост точно разрушат, а освобождение полуострова станет решающим моментом в войне, уверен Бен Ходжес.

"Ну, во-первых, Крым, я считаю, является важнейшей территорией этой войны. Это место, которое Россия хочет иметь больше всего. Вот почему они незаконно аннексировали его еще в 2014 году. Поэтому я думаю, что Украина постепенно неуклонно вытесняет российские силы из Крыма "Тот факт, что Черноморский флот вынужден вывести из Севастополя обратно в другой порт в Новороссийске и что они строят еще один порт в Абхазии, говорит о том, что они признают свою уязвимость в Крыму", — добавляет Ходжес.

Также читайте Стало известно, кто стоит за атакой на НПЗ в Татарстане

По его прогнозу, вывод оттуда военно-морских сил, конечно, важен для открытия западного Черного моря для экспорта зерна и вещей, которые нужны Украине. Это одна часть этого. Теперь вторая часть этого – возможность бить по аэродромам и пусковым площадкам ракет в Крыму, которые используются для ударов по украинским городам.

должны это сделать. Поэтому я должен сказать, что мой президент, очень хорошо поработавший над этим, сейчас не может объяснить, почему поражение России отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов. И я надеюсь, что он и другие придут к этому выводу как можно скорее», – говорится в сообщении.

Дополнительные ЗРК "перевернут" ситуацию на фронте

Если Украине предоставить 5-7 петриотов, а также передать необходимое количество артиллерийских боеприпасов, ВСУ снова пойдут в наступление. Такую неожиданную оценку в интервью The Washington Post, накануне дал президент Зеленский. Украине нужно ПВО, впрочем, это точно не изменит войну коренным образом. Украинцам Ходжес советует смотреть на этот вопрос более глобально.

"Нет, нет ни одного оружия, которое само изменило бы войну. Мы должны прекратить говорить о конкретном оружии, как будто оно все изменит. Гораздо полезнее говорить о возможностях. Возможности защиты населения и производства электроэнергии, возможности обеспечения свободы судоходства, возможности уничтожить российские штабы, артиллерию и материально-техническое обеспечение.Это те возможности, которые необходимы, способность уничтожить или нарушить газовую и энергетическую структуру России, способность предотвратить экспорт российской нефти и газа", — добавляет Ходжес.

Украина должна бить по российским НПЗ

Украина, несмотря ни на что, должна продолжать уничтожать российскую нефтеперерабатывающую промышленность, чтобы не говорили Штаты. Своими ударами Украина в очередной раз показала не только креативность и мастерство, но и технологичность собственных вооруженных сил. Дроны могут заменить ей ракеты.

"Украина, как я уже сказал в начале, была центром технологий и оборонной промышленности для Советского Союза на протяжении десятилетий, поэтому люди там знают, как делать вещи. Как жаль, что Украина потеряла восемь лет после 2014 года, не наделала горы боеприпасов, не построила оружие, которое было бы нужно, хотя Россия уже вторглась в Украину.Это вина многих людей в Украине, что этого не сделали.А сейчас мы все играем в догонялки.Поэтому я надеюсь, что Запад проснется и обеспечит то, что нужно. Но у Украины есть технологии, гораздо лучшие технологии, чем в России", — рассказывает британский генерал.

Не союзниками едиными

Впрочем, проблема не только в нерешительности Запада. Украина как можно скорее решит проблему с нехваткой людей в армии. Россия хочет уничтожить, стереть с истории украинский народ. Украинцы должны задать себе один важный вопрос!

"И я думаю, что вы должны спросить себя, и украинцы должны спросить себя, каждый ли украинец делает все, что может, для своей страны. Я имею в виду, что это борьба за существование. И поэтому я считаю, что то, что в украинских Вооруженных силах не хватает людей – это убийственный фактор”, – добавил Ходжес.

Тем временем президент Владимир Зеленский подчеркнул, что США не могут запретить Украине наносить удары по НПЗ, подчеркнул президент.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.