РФ хотела вызвать голод в Украине в три этапа — The Guardian

РФ после полномасштабного вторжения пыталась повлечь за собой голод в Украине по меньшей мере трижды.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Голод как оружие

Отмечается, что прокуроры и правозащитники хотят задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства МКС.

В частности, с этой целью в следующем году юридическая компания Global Rights Compliance будет работать с украинскими прокурорами по созданию досье. Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского устава, позволяющей третьим сторонам посылать информацию о предполагаемых военных преступлениях прокурору МКС.

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Главная цель юристов – добиться обвинения для президента РФ Владимира Путина, как это произошло в марте, когда МКС выдал ордер на арест президента РФ за преступление незаконной депортации украинских детей в Россию с оккупированных территорий.

Юрист говорят, что аналогично можно утверждать и о преступлениях, связанных с голодом.

Голод в три этапа

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан рассказал, что агрессор начал использовать голод против украинцев сразу после начала полномасштабной войны, когда украинские города были осаждены, а поставки продовольствия прекратились.

Об этом свидетельствует гибель 20 гражданских граждан в Чернигове утром 16 марта 2022, когда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.

Кроме того, следователи документируют преступления РФ при осаде Мариуполя.

"Поставка продовольствия в город была прекращена, а коридоры для гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, что очень осложнило или сделало невозможным выезд мирных жителей", — говорится в сообщении.

Вторая фаза – уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения. Оккупанты пытались уничтожить запасы продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.

"Если вы уничтожаете объекты, необходимые гражданскому населению, такие как энергетическая инфраструктура в разгар зимы, то ваши действия спланированы", — подчеркнул юрист.

Третий этап – попытки РФ предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.

"Потом мы видели, как Россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами на Черном море", – сказал Хан.

Как сообщили украинские чиновники, в конце июля и начале августа было уничтожено 270 тысяч тонн продовольствия.

"Путин может нести ответственность за совершение этих преступлений непосредственно, совместно с другими и/или через других, а также за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, обвиняемыми в конкретных преступных действиях", — утверждает юрист.

В то же время российские кафиры в Украине могут столкнуться с нехваткой продовольствия, поскольку компании, связанные с недавно погибшим вожаком группы "Вагнера" Евгением Пригожиным, все еще имеют значительный контроль над производством пайков и прочего продовольствия.

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