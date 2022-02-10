РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость" возле украинской границы: карта

К учению привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ.
Российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022" 10 февраля 2022 года стартовали в Беларуси.
Об этом информирует Минобороны России.
На общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил учение проводится "с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".
К учению привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, которые совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров, и Вооруженных сил Беларуси.
"В ходе учения, на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности Республики Беларусь, будут выполнены мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в тексте сообщения.
Во время учения также будут задействованы аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".
"В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки войск (сил) на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - заявили в Минобороны РФ.
"В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение "Союзная решимость–2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", - резюмируют российские военные.
В Кремле заявляют, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки России к возможному вторжению в Украину и уже наращивают военное присутствие в Европе.
Заметим, что в Пентагоне заявили о передислокации поближе к Украине российских войск.
Напомним, что в администрации президента США считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.
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