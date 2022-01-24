"РФ и Беларусь – почти объединенные страны": Данилов прокомментировал информацию о кибератаках из Минска

"РФ и Беларусь – почти объединенные страны": Данилов прокомментировал информацию о кибератаках из Минска

По его словам, весь силовой блок Беларуси находится под контролем России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию, что состоявшиеся ночью с 13 на 14 января массовые кибератаки на государственные веб-ресурсы могли быть осуществлены из Беларуси.

Об этом он сказал на брифинге после экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Данилов подчеркнул, что "РФ и Беларусь на сегодняшний день – почти объединенные страны".

"Мы этот вопрос проговаривали на заседании СНБО. Весь силовой блок (Беларуси – ред.) находится под контролем России", – отметил секретарь Совбеза.

Что касается кибератак, то сейчас продолжается работа отечественных специалистов, работающих с партнерами из США, ЕС и Британии. Данилов пообещал, что скоро киберспециалисты подготовят публичный отчет по кибератакам 13 и 14 января.

Ранее в Минцифре объяснили, почему после кибератаки появились объявления о продаже персональных данных украинцев и заверили, что утечки персональных данных украинцев не было.

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