РФ использовала Беларусь и Молдову для атаки дронами по Украине: сколько уничтожило ПВО
Российские войска за сутки выпустили по Украине 892 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили или подавили 710 вражеских дронов.
Россия 13 мая совершила одну из самых масштабных атак беспилотниками по территории Украины с начала полномасштабной войны. За сутки оккупанты выпустили более 890 дронов разных типов, основной удар был направлен на западные регионы страны.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
По данным военных, в период с 08:00 до 18:30 враг атаковал 753 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия. С учетом ночной атаки общее количество враждебных БПЛА в сутки достигло 892.
Особенностью массированного удара стало то, что российские войска снова использовали территории Беларуси и Молдовы для пролета дронов в направлении Украины.
«Основное направление удара — западные регионы страны! Особенность атаки — противник снова использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных БпЛА в сторону Украины», — говорится в сообщении.
К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.
По состоянию на 18.30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 710 вражеских дронов почти во всех регионах Украины.
В то же время, зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА, а также падение обломков сбитых беспилотников на 26 локациях.
В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, а часть вражеских дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Напомним, 13 мая РФ нанесла массированную атаку по ряду областей Украины, в частности, Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатью. А в Ивано-Франковске зафиксировано попадание в жилищный сектор во время очередной воздушной атаки.
Также БПЛА РФ атаковали промышленность Одессы и энергообъекты Полтавы, оставив тысячи людей без света. В Харькове и Херсоне продолжаются разборки завалов после попаданий в жилые кварталы.