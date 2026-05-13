РФ использовала Беларусь и Молдову для атаки дронами по Украине: сколько уничтожило ПВО

© tsn.ua

Реклама

Россия 13 мая совершила одну из самых масштабных атак беспилотниками по территории Украины с начала полномасштабной войны. За сутки оккупанты выпустили более 890 дронов разных типов, основной удар был направлен на западные регионы страны.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

По данным военных, в период с 08:00 до 18:30 враг атаковал 753 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия. С учетом ночной атаки общее количество враждебных БПЛА в сутки достигло 892.

Реклама

Особенностью массированного удара стало то, что российские войска снова использовали территории Беларуси и Молдовы для пролета дронов в направлении Украины.

«Основное направление удара — западные регионы страны! Особенность атаки — противник снова использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных БпЛА в сторону Украины», — говорится в сообщении.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

По состоянию на 18.30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 710 вражеских дронов почти во всех регионах Украины.

Реклама

В то же время, зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА, а также падение обломков сбитых беспилотников на 26 локациях.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, а часть вражеских дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 13 мая РФ нанесла массированную атаку по ряду областей Украины, в частности, Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатью. А в Ивано-Франковске зафиксировано попадание в жилищный сектор во время очередной воздушной атаки.

Реклама

Также БПЛА РФ атаковали промышленность Одессы и энергообъекты Полтавы, оставив тысячи людей без света. В Харькове и Херсоне продолжаются разборки завалов после попаданий в жилые кварталы.

Новости партнеров