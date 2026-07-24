РФ использует реактивные «Шахеды» с онлайн-управлением: «Флэш» показал зоны риска (карта)

Реактивный «Шахед»

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Советник президента Украины Сергей Безкрестнов «Флэш» заявил, что одной из самых больших современных угроз являются реактивные беспилотники типа «Шахед» с возможностью онлайн-управления.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Бескрестнова, сейчас такие беспилотники имеют ограничения по дальности управления, которые связаны с особенностями технологии.

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В то же время он подчеркнул, что территории, отмеченные на обнародованной им карте красным цветом, входят в зону потенциальной опасности.

«Все, что отмечено красной зоной, попадает в зону потенциальной атаки „Шахедов“ с онлайн-управлением. В этой зоне „Шахед“ может атаковать движущиеся цели и статические цели», — отметил советник президента.

Бескрестнов призвал владельцев критически важных и промышленных объектов учитывать новую угрозу при организации работы.

«Собственники складов, АЗС, предприятий и т.д. должны быть готовы к возможным ударам. Обращайте внимание на тревоги, стройте укрытия для людей», — подчеркнул он.

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Советник президента также подчеркнул, что отмеченная им красная зона является территорией повышенного риска.

Карта зон опасности реактивных БПЛА

Ранее сообщалось, что советник президента Украины Сергей Безкрестнов «Флэш» сообщил, что впервые было зафиксировано управление российскими беспилотниками «Молния» из-за дрона «Гербера».

Мы ранее информировали, что Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил об испытаниях новых средств радиоэлектронной борьбы для противодействия реактивным «Шахедам».

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