РФ использует в десять раз больше "Шахедов", чем в прошлом году — Зеленский провел Ставку

На заседании говорилось, в частности, об усилении ПВО в регионах, наиболее подверженных российскому воздушному террору.

Сегодня, 4 ноября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

О ее результатах глава государства сообщил в Telegram.

На заседании заслушали доклад и. о. командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора. Речь шла об "усилении ПВО в наиболее нуждающихся регионах, разработке новых решений в борьбе с КАБами, усилении мобильных огневых групп".

По словам Зеленского, сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем прошлой осенью.

Также заслушали доклады о собственном производстве снарядов, оружия, техники, средств РЭБ, дронов.

"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развития и инвестиций для производителей", – сказал Зелеский.

В завершение был заслушан доклад главкома ВСУ Александра Сырского о применении таких дальнобойных дронов и планировании операций.

Ранее Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым.

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