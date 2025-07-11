РФ испытывает новую тактику во время атак дронов: CNN о смертельных ударах по Киеву

Атака РФ 10 июля / © Associated Press

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Ночью против 10 июля сотни российских беспилотников, летевших по всем направлениям, атаковали Киев . Этот очередной масштабный удар дронов ознаменовал собой серьезное изменение в тактике воздушных ударов России.

Об этом говорится в материале СNN .

РФ в последние недели усилила свои воздушные атаки против Украины. Впрочем, нападение минувшей ночью, похоже, ознаменовало изменение подхода Москвы. Так, БпЛА летали на разных высотах и атаковали по всем направлениям — некоторые дроны сначала облетали столицу, а затем резко изменили направление и помчались обратно в Киев.

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"Ранее Киев подвергался атакам по нескольким направлениям, когда российские беспилотники пытались обойти противовоздушную оборону города. Во время атаки в четверг БпЛА одновременно полетели в сторону города, фактически окружив Киев перед атакой. Это еще больше усложнило охрану неба над столицей для напряженного украинского ПВО", - говорится в статье.

Отмечается, что Воздушные силы сбили или вывели из строя 382 из 415 воздушных целей, выпущенных в ту ночь. В СNN отмечают, что это потрясающий успех, учитывая масштаб атаки - "особенно учитывая ограниченный доступ Украины к системам противовоздушной обороны".

Массированные воздушные атаки стали новой нормой для мирных жителей. Россия ужесточила свои воздушные атаки на украинские города. Таким образом, усилия по достижению прекращения огня в значительной степени зашли в тупик. Даже президент США Дональд Трамп все больше разочарован российским фюрером Владимиром Путиным.

"Удары России в последние дни добавили новой актуальности вопросом об обязательстве Вашингтона защищать Украину, поскольку администрация Трампа пообещала прислать Киеву дополнительное оборонное оружие. Это очевидное возвращение к предыдущей политике", - отмечают в статье.

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Тем временем украинский президент Владимир Зеленский заявил: было "так много попыток достичь мира и прекращения огня, но Россия все отвергает". Вместе с тем, говорит он, все сигналы указывают, что США возобновят свою помощь Украине.

Напомним, ночью 10 июля РФ нанесла мощный удар по Киеву. Число пострадавших от атаки возросло до 23 человек. Погибли два человека. В частности, 22-летняя сотрудница полиции.

Из-за массированного обстрела в восьми районах столицы пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. Погибли два человека.

Авиационный эксперт Богдан Долинце подчеркнул, что в ту ночь дроны стаями летели на Киев фактически по всем направлениям почти одновременно. Это усложняло возможности их выявления и обезвреживания. Значительная часть «Шахедов» была с термобарическими припасами, приводящими к разрушениям.

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Дата публикации 08:48, 10.07.25 Количество просмотров 99 Житель Киева поделился пережитым во время атаки 10 июля