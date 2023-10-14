РФ из "Смерчей" обстреляла деревню в Донецкой области: погиб ребенок (видео)

Российские оккупанты 14 октября обстреляли из "Смерчей" село Богатырь в Донецкой области. В результате атаки погиб 11-летний мальчик. Его мама и 6-летний брат получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. 31-летняя мать и ее младший сын госпитализированы с многочисленными ранениями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано девять "прилетов" из "Смерча" по жилому сектору. Повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть.

В полиции отмечают, что некоторые люди в момент обстрела успели скрыться в подвалах, другие чудом выжили под развалинами собственных домов.

Как сообщалось, утром 14 октября оккупанты попали в дом в Бериславе Херсонской области. Под завалами оказалась 60-летняя женщина. Она погибла, бог получил травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте также: