РФ изменила стратегию ударов по Украине: эксперт рассказал о смертоносной тактике россиян

Атака на Киев 24 апреля. / © Associated Press

Реклама

Военные РФ изменили стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.

Об этом заявил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подчеркнул, что в первую очередь изменилась тактика атак РФ с применением ударных дронов. Сейчас такие атаки носят «роевой характер» — сосредотачивается от 10 и более БпЛА.

Реклама

«И с потолка в 2-2,5 тыс. км вне зоны досягаемости украинских мобильных групп дроны резко начинают пикировать именно по жилым микрорайонам украинских городов, сводя на нет возможности украинской системы ПВО», — пояснил эксперт.

Кроме того, противник часто использует тактику двойных ударов — сначала атакуют гражданские объекты с максимальным количеством жертв среди мирных украинцев. Когда к ликвидации последствий удара приступают спасатели и медики, РФ наносит новый удар.

«Это тактика террористов. Тактика, которая должна, по мнению россиян, создать максимальное количество жертв не только среди мирного населения, но и соответственно среди медиков, работников ГСЧС и других служб, которые вовлечены в нейтрализацию российских атак», — добавил Дмитрий Снегирев.

Как сообщалось, ночью 24 апреля Россия ударила по Киеву северокорейскими ракетами. Россияне усовершенствовали KN-23 для достижения большей точности и надежности.

Дата публикации 16:30, 24.04.25 Количество просмотров 63 Киев в трауре! Большое горе! Зеленский срочно возвращается в Украину!