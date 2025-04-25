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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ изменила стратегию ударов по Украине: эксперт рассказал о смертоносной тактике россиян

В частности, захватчики используют тактику двойных ударов.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 24 апреля.

Атака на Киев 24 апреля. / © Associated Press

Военные РФ изменили стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.

Об этом заявил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подчеркнул, что в первую очередь изменилась тактика атак РФ с применением ударных дронов. Сейчас такие атаки носят «роевой характер» — сосредотачивается от 10 и более БпЛА.

«И с потолка в 2-2,5 тыс. км вне зоны досягаемости украинских мобильных групп дроны резко начинают пикировать именно по жилым микрорайонам украинских городов, сводя на нет возможности украинской системы ПВО», — пояснил эксперт.

Кроме того, противник часто использует тактику двойных ударов — сначала атакуют гражданские объекты с максимальным количеством жертв среди мирных украинцев. Когда к ликвидации последствий удара приступают спасатели и медики, РФ наносит новый удар.

«Это тактика террористов. Тактика, которая должна, по мнению россиян, создать максимальное количество жертв не только среди мирного населения, но и соответственно среди медиков, работников ГСЧС и других служб, которые вовлечены в нейтрализацию российских атак», — добавил Дмитрий Снегирев.

Как сообщалось, ночью 24 апреля Россия ударила по Киеву северокорейскими ракетами. Россияне усовершенствовали KN-23 для достижения большей точности и надежности.

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