РФ изменила тактику ударов по Украине: эксперт назвал серьезную опасность

Ракетный удар. / © ТСН.ua

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Российская Федерация изменила тактику воздушных ударов по Украине . Впрочем, враг сосредоточил свое внимание на более жестком давлении.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов интервью " Фокусу ".

"Цель – принудить Украину к быстрой капитуляции на условиях РФ. Уже даже Дональд Трамп начал говорить, что Россия не хочет идти на переговоры без предварительных условий. Это свидетельствует о политическом давлении, а не об уничтожении наших систем ПВО или других элементов обороны", – пояснил он.

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Жданов считает, что РФ выбирает свои цели случайным образом, не используя четкую систему, - все зависит от ситуации и условий. Кроме того, россияне не оставляют попыток перегрузить украинскую ПВО

"Россия повысила высоту полета "Шахедов" по разным данным от 3 до 5 км. Украинские системы ПВО имеют ограниченную высоту: ЗУ-23-2 - до 3 км, а современные системы типа "Гепард" - до 4 км. Из-за этого даже ПВО типа Patriot не успевают эффективно реагировать на атаки с такой поясницей".

Комментируя удары по Харькову, Житомиру, Днепру, Одессе и Кропивницкому, Жданов подчеркнул: даже наличие определенных технологий, систем РЭБ эффективность этих средств значительно снизилась, поскольку РФ установила несколько антенн для управления "Шахедами", что затрудняет их перехват.

"Если одна антенна глушится РЭБом, то включается другая и он летит дальше", - добавил он.

Напомним, по информации BILD, россияне применяют новую смертоносную тактику ударов дронами. Беспилотники-убийцы наносят огромный ущерб и наносят пожары в городах.