РФ изменила цель наступления на Донбассе и прет еще на один город: аналитики предупредили об угрозе

Константиновка / © Associated Press

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Российская оккупационная армия сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, превратив город в главное направление своей наступательной кампании в Донецкой области. Враг давит сразу с нескольких флангов, разрушая населенный пункт и пытаясь прорвать украинскую оборону.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Согласно данным украинского военного наблюдателя Константина Машовца от 10 июня, штурм Константиновки ведут две большие тактические группы противника — «Бахмут» и «Дзержинск» (Торецк). В настоящее время их передовые подразделения находятся примерно в двух километрах друг от друга.

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Тактическая группа «Бахмут» продвинулась от Ступочек через Новодмитровку, захватив ее южную часть. Российские силы вошли в северо-восточную часть Константиновки и продвинулись вдоль трассы Т-0504 Покровск — Бахмут до железнодорожной станции.

Тактическая группа «Дзержинск» продвинулась со стороны Ильиновки, охватив районы от северо-западной до юго-западной окраины города. По оценкам наблюдателей этой группе удалось добиться тактического прорыва в западной части Константиновки.

Саму железнодорожную станцию «Константиновка» российским войскам захватить не удалось. Кроме того, украинские силы успешно зачистили Длинную Блаку на юго-западе города от российских диверсионно-разведывательных групп.

Бои за Константиновку — последние новости

Ситуация в Константиновке Донецкой области приобрела критический характер — город остается одной из самых горячих точек фронта.

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В Константиновском направлении армия РФ продолжает реализовывать план захвата и ликвидации Константиновского района обороны ВСУ. В настоящее время враг достаточно близок к успешному его завершению, сообщает военный обозреватель Константин Машовец.

По его словам, текущая ситуация на этом направлении характеризуется значительной активизацией противника, почти достигшего масштабного прорыва передовых пехотных групп в пределы Константиновки одновременно на нескольких участках и направлениях.

Противник действует силами двух тактических групп — «Дзержинск» и «Бахмут», основой которых являются 8-я общевойсковая армия и 3-й армейский корпус группировки «Юг». Оккупанты пытаются захватить Константиновку и близлежащую местность, постепенно расширяя зону контроля вокруг города. Согласно данным аналитиков Deep State, они активно продвигаются к югу от Ильиновки.

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