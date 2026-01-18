РФ изменила цели в энергосистеме Украины: эксперт о новом коварном плане врага

Террор крупных городов: РФ изменила стратегию ударов по энергосистеме

Россия отказалась от просто хаотических обстрелов украинской энергосистемы в пользу более продуманной и коварной схемы.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает «Эспрессо».

«Россияне пытались разделить энергетическую систему Украины, разделить между правым и левым берегом Днепра. Я говорил об этом в октябре. Эту цель они пытались достичь еще до Нового года, чтобы выйти на трек с сильной позиции. Им не удалось это сделать и уже не удастся. Следовательно, они изменили стратегию ударов по нашей энергетике», — говорит аналитик.

По его наблюдениям, теперь россияне начали концентрировать удары по энергетике больших городов. В частности, речь идет об Одессе, Киеве, Днепре, Харькове и т.д. Омельченко предположил, что россияне считают, что если Киев и другие города останется без электроэнергии и теплоснабжения, РФ значительно усилит свои переговорные позиции.

Такую же стратегию россияне используют для ударов по газодобывающей отрасли.

«Они убеждены, что таким образом могут повредить сеть теплообеспечения в регионах. Впрочем, ничего этого не произошло. Не смогли россияне выбить достаточное количество газодобычи, а то, что выбили, Украина смогла заместить за счет импорта», — добавил он.

Напомним, что в Киеве без теплоснабжения по состоянию на 18 января остаются 36 жилых домов из почти 6000, подвергшихся перебоям после российской атаки 9 января.

Ранее новый глава Минэнерго Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции.