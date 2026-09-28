РФ к концу года бросит на фронт еще 300 тысяч мобилизованных: «Мадяр» назвал главное направление наступления

«Мадяр» рассказал о новой волне мобилизации в России / © Getty Images

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В октябре-декабре этого года Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать остальную территорию Донбасса.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди в интервью The Telegraph, опубликованном на своем youtube-канале.

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«Мобилизация, которая на сегодняшний день уже запущена, но в скрытом виде, с завтрашнего дня наберет легальный статус. И Путин ею воспользуется, потому что у него не останется никаких спотыкателей, которые ограничат его от агрессивных действий», — сказал Бровди.

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Поэтому «Мадяр» ожидает существенного увеличения живой силы врага на фронте уже начиная со следующего месяца.

«Около 300 тыс. единиц живой силы, только до конца 2026 года, октябрь-ноябрь-декабрь», — подчеркнул Бровди и признал, что для украинских военных это испытание, а не «легкая прогулка».

Также он признал, что рост российской живой силы украинские военные фиксируют уже в сентябре.

«Только в сентябре по отношению к августу количество уничтоженного личного состава противника выросло на четверть, на 25% за первую половину сентября, по отношению к аналогичному периоду августа», — уточнил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия фактически уже приступила к дополнительной мобилизации.

Также мы писали, что Путин в четвертый раз за год увеличил российскую армию.

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