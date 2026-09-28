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- Украина
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РФ к концу года бросит на фронт еще 300 тысяч мобилизованных: «Мадяр» назвал главное направление наступления
По словам Мадяра, Путин до конца года направит на фронт еще 300 тысяч новобранцев.
В октябре-декабре этого года Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать остальную территорию Донбасса.
Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди в интервью The Telegraph, опубликованном на своем youtube-канале.
«Мобилизация, которая на сегодняшний день уже запущена, но в скрытом виде, с завтрашнего дня наберет легальный статус. И Путин ею воспользуется, потому что у него не останется никаких спотыкателей, которые ограничат его от агрессивных действий», — сказал Бровди.
Поэтому «Мадяр» ожидает существенного увеличения живой силы врага на фронте уже начиная со следующего месяца.
«Около 300 тыс. единиц живой силы, только до конца 2026 года, октябрь-ноябрь-декабрь», — подчеркнул Бровди и признал, что для украинских военных это испытание, а не «легкая прогулка».
Также он признал, что рост российской живой силы украинские военные фиксируют уже в сентябре.
«Только в сентябре по отношению к августу количество уничтоженного личного состава противника выросло на четверть, на 25% за первую половину сентября, по отношению к аналогичному периоду августа», — уточнил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия фактически уже приступила к дополнительной мобилизации.
Также мы писали, что Путин в четвертый раз за год увеличил российскую армию.