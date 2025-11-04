РФ концентрирует войска под Покровском: эксперт объяснил, какова цель Путина

Владимир Путин / © Associated Press

Российские войска перебрасывают дополнительные силы и средства на Покровско-Мирноградское направление, поскольку оно является приоритетным для Кремля. Главная цель противника — взять под контроль городскую агломерацию, чтобы открыть себе путь для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире «День.LIVE», проанализировав ситуацию на фронте.

«Для Путина лично Покровско-Мирноградское направление является приоритетным. И враг, скорее всего, будет опрокидывать дополнительно силы и средства, чтобы максимально усилить давление на наших защитников, защищающих и Покровск, и Мирноград», — подчеркнул Селезнев.

Эксперт объяснил, что ресурсы для усиления этого направления враг берет из других участков фронта. Уже фиксируется значительное уменьшение интенсивности боевых действий на севере Харьковщины, а также на Сумщине, откуда была переброшена часть подразделений, в частности операторов FPV-дронов, под Покровск.

Владислав Селезнев предупреждает, что ситуация на Покровском направлении остается очень сложной. Противник не только пытается инфильтрировать силы, но и действует FPV-дронами, артиллерией и минометами с целью перерезки ключевых логистических магистралей.

«Расстояние между тисками оперативного окружения — разные оценки видел — от трех до семи километров. Именно такое расстояние создает серьезную угрозу для наших логистов, потому что эта территория де-факто простреливается и российскими минометчиками, и артиллеристами», — отметил он.

Дальнейшее развитие событий, по его словам, будет зависеть от устойчивости украинской обороны в районе населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Первое Мая и Котлино. Селезнев добавил, что сейчас на этом участке фронта непосредственно руководит боевыми действиями Главнокомандующий генерал Александр Сырский вместе с офицерами штаба, позволяющими координировать усилия всех участников обороны.

Напомним, в Покровске продолжаются ожесточенные уличные бои — враг малыми группами продвигается от вокзала и насыпи, чтобы разрывать маршруты снабжения. От того, удастся ли отстроить периметр вокруг логистических трасс, зависит судьба фронта и удобство зимовки подразделений.

Также в Покровске идет операция спецназовцев Главного управления разведки Украины. Подразделения «Тимура» ведут упорные бои с российскими оккупантами в стратегически важном районе города.