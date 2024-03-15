РФ максимально задерживает обмены пленными: омбудсман назвал цель врага

Лубинец отметил, что россияне начали массово обращаться к родственникам украинских пленных и уверять, что это якобы украинская сторона блокирует обмены.

Россия снова задерживает обмены военнопленными. Это делается намеренно, чтобы вовлечь родственников военнопленных в дестабилизацию ситуации в Украине.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с родственниками украинских военнопленных и пропавших без вести, передает "Укринформ".

"Россияне максимально задерживают обменные процессы. Я хочу, чтобы все ясно понимали, что договоренности непросто достигаются. Вы видите на поле боя, как россияне коварно на нас напали, так они примерно и ведут свои переговоры", — говорит омбудсман.

Он напомнил, что был период, когда обмены вообще не производились и были заблокированы. Лубинец уверен, что это российская сторона делала намеренно.

"Это был их новый подход, когда пытались вовлечь родственников военнопленных в дестабилизацию социально-экономической и политической ситуации в Украине", – сказал уполномоченный по правам человека.

Оккупанты цинично требуют у родственников пленных выходить на акции протеста, перекрывать дороги, блокировать деятельность административных зданий.

"Мы увидели их новый подход к дестабилизации Украины. По состоянию на сейчас в этом году мы провели уже три обмена, и я надеюсь, что будут следующие в ближайшем будущем. По крайней мере, мы над этим работаем", – отметил Лубинец.

В то же время он пояснил, что не против проведения различных мероприятий родственниками украинских военных и просто неравнодушными гражданами.

В частности, по его мнению, следует проводить митинги перед представительством Международного комитета Красного Креста. Это ведь единственная международная организация, которая должна заниматься защитой прав военнопленных.

Чего не нужно делать родственникам военнопленных

Омбудсман отмечает, что не нужно называть конкретных фамилий и не нужно запускать флешмобы по конкретным лицам.

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"Как только такое делается, как только один человек становится слишком известным, мы видим, что россияне это все же отслеживают. И тогда они требуют совершенно других условий освобождения такого человека. Поэтому такого не нужно делать", – советует Дмитрий Лубинец.

Напомним, что в начале февраля Украина вернула из российского плена еще 100 защитников. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

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