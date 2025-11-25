РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

РФ атаковала украинскую энергетику / © Associated Press

В ночь на 25 ноября российские войска совершают масштабную комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«В эти минуты продолжается массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минэнерго отметили, что энергетики планируют приступить к осмотру поврежденных объектов, как только это позволит ситуация безопасной, чтобы оценить масштабы разрушений и определить дальнейшие шаги по восстановлению.

Ранее сообщалось, что грядущая зима в Украине может пройти по тому же сценарию, который страна переживает последние полтора месяца.

Мы ранее информировали, что после вражеской атаки несколько районов Одессы остались без электроснабжения. Открыты «Пункты несокрушимости».