РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины
После завершения атаки специалисты приступят к оценке повреждений.
В ночь на 25 ноября российские войска совершают масштабную комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«В эти минуты продолжается массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Минэнерго отметили, что энергетики планируют приступить к осмотру поврежденных объектов, как только это позволит ситуация безопасной, чтобы оценить масштабы разрушений и определить дальнейшие шаги по восстановлению.
Ранее сообщалось, что грядущая зима в Украине может пройти по тому же сценарию, который страна переживает последние полтора месяца.
Мы ранее информировали, что после вражеской атаки несколько районов Одессы остались без электроснабжения. Открыты «Пункты несокрушимости».