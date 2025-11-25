ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
522
Время на прочтение
1 мин

РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

После завершения атаки специалисты приступят к оценке повреждений.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ атаковала украинскую энергетику

РФ атаковала украинскую энергетику / © Associated Press

В ночь на 25 ноября российские войска совершают масштабную комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«В эти минуты продолжается массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минэнерго отметили, что энергетики планируют приступить к осмотру поврежденных объектов, как только это позволит ситуация безопасной, чтобы оценить масштабы разрушений и определить дальнейшие шаги по восстановлению.

Ранее сообщалось, что грядущая зима в Украине может пройти по тому же сценарию, который страна переживает последние полтора месяца.

Мы ранее информировали, что после вражеской атаки несколько районов Одессы остались без электроснабжения. Открыты «Пункты несокрушимости».

Дата публикации
Количество просмотров
522
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie