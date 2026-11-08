РФ массированно атаковала энергетику Одесщины: на севере области возникли перебои со светом

Массированный удар по энергетике Одесщины: где возникли перебои с электроснабжением / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки на севере региона фиксируются перебои с электроснабжением.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Глава ОВА заверил, что энергетики уже приступили к работе по ликвидации последствий.

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«Несмотря на постоянные воздушные тревоги энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет», — заявил Кипер.

Позже в ДТЭК подтвердили, что сегодня вечером враг атаковал крупный энергетический объект их компании на севере Одесской области. Часть семей осталась без света.

«Как только это стало возможным, энергетики начали осмотр уцелевшего оборудования и разбор завалов. Работы усложняют воздушные тревоги и угрозы новых атак. Наши бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — заверили в ДТЭК.

Напомним, что сегодня Днепропетровщина столкнулась с масштабными отключениями света из-за российских атак на энергосистему. Без света осталось более 600 тысяч потребителей.

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