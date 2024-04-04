РФ массированно атаковала Харьков несколькими волнами "Шахедов": что известно о погибших и разрушениях

Ночью против 4 апреля армия РФ в очередной раз атаковала Харьков, применив несколько волн "Шахедов". В результате массированного удара количество погибших возросло до четырех. Среди них трое спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате удара вражеских ударов повреждения получили жилые дома по разным адресам. Погибла жительница. Кроме того, есть пострадавшие. На местах прилетов возникли пожары.

Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, а один скончался по дороге в больницу. Ранение получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что всего 12 раненых. Среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место происшествия.

Кроме того, один БПЛА попал прямо в жилую 14-этажку. По его словам, это привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также повреждению наружной стены.

Последствия ударов

Ночью против 4 апреля армия РФ в очередной раз атаковала Харьков, применив несколько волн "Шахедов" / Фото: ГСЧС

В Харькове один БпЛА попал прямо в жилую 14-этажку / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

В Харькове дроны повредили жилые дома. / Фото: t.me/synegubov

Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками / Фото: Суспільне

Как сообщалось, ночью враг нанес ряд ударов по Харькову. Зафиксированы попадания по жилищной гражданской застройке. В результате попадания в многоэтажку ранены и погибли.

Кроме того, в результате повторного прилета по Харькову погибли спасатели, которые являлись водителями. Также пострадала техника ГСЧС.

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