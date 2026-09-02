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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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9504
Время на прочтение
1 мин

РФ массированно атаковала областной центр: есть пострадавшие, разрушенные квартиры и учебные заведения — все детали (фото)

В городе 24-этажка испытала серьезные разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака в Одессу.

Атака в Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Армия РФ ночью против 2 сентября атаковала Одессу. Новый удар нанес масштабные разрушения. Есть потерпевшие.

Что известно о ночном российском ударе по областному центру, читайте в материале ТСН.ua.

Этой ночью в Одесском районе воздушная тревога длилась более четырех часов — с 01:56 до 06:06. Воздушные силы предупреждали о ракетах и баражирующих боеприпасах «Бандероль» в направлении Одессы. В городе произошла серия взрывов.

Атака на Одессу — какие последствия

Утром руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в нескольких районах города разрушения испытала инфраструктура. Есть травмированные местные жители, в том числе дети.

«Тяжелая ночь для Одессы. Враг снова совершил массированную атаку на город. Сейчас известно о восьми пострадавших, среди них один ребенок. Два человека госпитализированы», — подчеркнул чиновник.

В результате атаки поврежден 24-этажный жилой дом, на нескольких этажах которого разрушены квартиры. В близлежащих домах выбиты окна и повреждены автомобили. Кроме того, разрушения получили офисные здания и два учебных заведения.

Фото последствий

Массированная атака РФ на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Массированная атака РФ на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Массированная атака РФ на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Массированная атака РФ на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Массированная атака РФ на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Массированная атака РФ на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Как сообщалось, ночью Одесса оказалась под атакой РФ. Власти сообщали о повреждении инфраструктуры и разрушении жилых домов.

Прошлой ночью, 1 сентября, Как кафиры также ударили по Одессе. Из-за обстрела произошли разрушения инфраструктурных объектов. Обошлось без пострадавших и погибших.

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