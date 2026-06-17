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- Украина
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РФ массированно атаковала одно из городов: за ночь были уничтожены все АЗС — детали
Этой ночью город Тростянец был под массированной русской атакой.
Ночью на среду, 17 июня, российская армия массированно ударила по городу Тростянец в Сумской области. оккупанты уничтожили все местные автозаправки.
Об этом сообщил мэр Юрий Бова.
«Тяжелая ночь. Массированный удар по Тростянцу. АЗС в городе уничтожены», — подчеркнул мэр.
По его словам, обошлось без погибших и травмированных местных жителей. Кроме автозаправок, в Тростянце повреждено много домовладений.
Как сообщалось, этой же ночью армия РФ беспилотниками атаковала Сумщину. Под удар попала территория конно-спортивной школы. По данным ОВА, жертв или пострадавших среди работников заведения нет. Российский удар произошел по конюшне, где погибли кони.