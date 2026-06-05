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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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536
Время на прочтение
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РФ массированно атаковала одну из областей: враг ударил по логистике и домам

В Житомирской области российские беспилотники били по жилой застройке.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Спасатели.

Спасатели. / © Associated Press

Российская армия ночью против 5 июня нанесла удары по логистической инфраструктуре и по частной застройке на севере Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

«Силы противовоздушной обороны уничтожили много вражеских беспилотников, но некоторые из них все же нанесли повреждения инфраструктурным объектам», — подчеркнул чиновник.

В результате атаки на месте попаданий возникли пожары. Их уже ликвидировали спасатели ГСЧС.

По его словам, в настоящее время информации о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщалось, ночью против 5 июня армия РФ ударила по гражданскому заводу в Броварском районе Киевской области. По предварительным данным, в результате попадания дронов погиб один человек. Еще четверо гражданских работников получили травмы разной степени тяжести.

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Дата публикации
Количество просмотров
536
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