Атака на Тернополь / © ГСЧС в Тернопольской области

В пятницу, 1 мая, РФ массированно ударила дронами по Тернополю. Произошли попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Много раненых.

По данным городских властей, над Тернополем сегодня днем было более 50 «Шахедов». Около 20 из них взорвались. На территории города произошли попадания.

Последствия атаки на Тернополь

Мэр Сергей Надал также предупредил, что в городе могут быть опасные обломки. В свою очередь глава Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух добавил, что в областном центре зафиксировано наличие воздушных целей, которые не взорвались.

Тем временем в областной прокуратуре сообщили, что россияне атаковали объекты в промзоне Тернополя — поврежден торговый центр и склады, а также другие производственные площади.

«По городу Тернополю осуществлена массированная воздушная атака более 20 вражескими БпЛА. Основной целью являлись объекты в промышленной зоне областного центра», — говорится в сообщении.

Что известно о пострадавших

По состоянию на 15:30 известно по меньшей мере о десятерых раненых. Информации о погибших нет. Некоторые травмированные находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Отключение света

Из-за атаки часть микрорайонов в Тернополе остается без электроэнергии. В свою очередь в облэнерго добавили, что произошло повреждение электросетей. Бригады энергетиков работают на местах для устранения повреждений.

По данным мэрии, отключения света произошли в части микрорайонов Канада, Центр, Новый свет, Старый парк, а также в части массива Солнечный.

Атака на Тернополь — фото

В Тернополе враг нанес удары по разным локациям города / © ГСЧС в Тернопольской области

Враг «Шахедами» атаковал Тернополь / © Прокуратура Тернопольской области

Напомним, десятки БпЛА атаковали Тернополь во время воздушной тревоги, которая продолжалась с 12:48 до 14:55. Произошла серия мощных взрывов, а затем небо над городом затянуло черным дымом.

