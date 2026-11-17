Ракетно-дроновая атака по Украине

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Российские войска ночью и утром 17 ноября нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические ракеты и беспилотники. В Киеве зафиксировано попадание в Северный и Южный мосты, в ряде областей поражены энергетические и промышленные объекты, возникли обесточения. Из-за вражеской атаки погиб человек, еще много — пострадали.

ТСН.ua собрал все о ночной и утренней атаке по Украине 17 ноября.

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Атака на мосты в Киеве

Поздним вечером 16 ноября в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в районе Северного и Южного мостов. В результате атаки была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а движение по мостам временно ограничили.

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В столице ввели масштабные изменения в работе общественного транспорта. Часть автобусных и троллейбусных маршрутов была перенаправлена через Подольский мостовой переход, остальные — через Дарницкий мост.

Также временно остановили движение поездов по Сырецко-Печерской (зеленой) линии метро между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». Поезда курсируют только подземным участком между станциями «Сырец» и «Выдубичи».

«Специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Определяют степень повреждений построек. После выводов специалистов будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам», — сообщил Кличко.

Повторные удары по Киеву

В ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву. По словам Кличко, были повреждены системы критической инфраструктуры города. В ряде районов столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

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На рассвете враг снова атаковал столицу, прогремели сильнейшие взрывы. В Оболонском районе повреждены жилые дома и нежилое здание. Пострадал 34-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.

Взрывы в Чернигове

Утром 17 ноября во время воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников в Чернигове раздались взрывы. Пока подробностей от властей нет.

Баллистические удары по Черкасской области

Ночью российские войска нанесли удар по Смеле Черкасской области. По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, оккупанты выпустили по городу восемь баллистических ракет.

Во время атаки была поражена промышленная инфраструктура. Кроме того, повреждения получило заведение профессионального образования, а в расположенных рядом жилых домах выбило окна.

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В результате двух волн обстрела пострадали шесть человек. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

На местах попаданий работают соответствующие службы. Специалисты продолжают обследовать территорию и устанавливать окончательные последствия атаки.

Атаки на Запорожье

В Запорожье российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Космическом районе. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин. После попадания машина взорвалась. Находившийся внутри транспорта водитель погиб.

Кроме того, оккупанты атаковали промышленные объекты в трех районах Запорожья. В результате удара погиб мужчина, пострадали 11 человек.

Семиникин сообщил, что в результате ударов повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары.

Соответствующие службы устанавливают масштабы повреждений и другие последствия обстрела.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Запорожье и области значительное количество потребителей осталось без электроснабжения.

«В результате повреждения энергетической инфраструктуры, вызванного обстрелами оккупационных войск рф, в Запорожье и Запорожской области обесточено значительное количество потребителей. Уже работаем над возобновлением электроснабжения, ситуация контролируемая, введен план реагирования на системные аварии в электросетях, вернуть свет планируем к 14:00», — сообщил руководитель «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский.

Взрывы в Днепре

Утром 17 ноября во время воздушной тревоги в Днепре раздалась серия мощных взрывов. Впоследствии глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что в Днепре были повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом.

Ракетные удары по Харькову

Утром 17 ноября российская армия нанесла несколько ракетных ударов по Холодногорскому району Харькова. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

В настоящее время власти устанавливают последствия обстрелов. По предварительной информации, данных о пострадавших не поступало.

Атака на Одесскую область

Ночью армия РФ атаковала юг Одесской области, сообщил глава ОВА Олег Кипер. В результате удара повреждены админздание, общежитие, склад со строительными материалами, грузовики и энергообъект ДТЭК Одесские электросети.

По предварительным данным, пострадал один человек.

В результате атаки временно без света остаются часть жителей двух городов. Энергетики уже приступили к возобновительным работам.

Удар по Черновцах

Утром захватчики атаковали Черновцы беспилотниками. Один из дронов повредил объект энергетической инфраструктуры, из-за чего в части громады произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работают оперативные службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Осипенко, погибших и пострадавших нет.

Из-за перебоев с электроснабжением в Черновцах временно остановили движение троллейбусов. Мэр Роман Кличук сообщил, что вместо электротранспорта на маршруты планируют выпустить автобусы.

«Энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть привычный режим работы транспорта», — отметил мэр.

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