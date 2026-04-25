РФ массированно атаковала Украину: есть значительные разрушения и раненые (видео)
Враг использовал ракетное вооружение и ударные беспилотники.
Россия в ночь на 25 апреля совершила массированную атаку на Украину с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.
Об этом сообщают военные и местные власти.
В Харькове зафиксированы удары баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
Глава города Игорь Терехов заявил, что в результате атаки пострадала транспортная инфраструктура.
«В частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод», — сообщил он.
Также сообщается об атаке крылатых ракет и беспилотников на Белую Церковь. Последствия атаки уточняются.
Днепр всю ночь находился под массированной атакой дронов и ракет. По данным мониторинговых каналов, город атаковали три баллистических ракеты, несколько крылатых ракет, а также десятки ударных беспилотников.
Очевидцы сообщают, что в результате обстрела частично разрушен подъезд жилого дома, под завалами могут находиться люди.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о четырех пострадавших.
«Это женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Все госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — говорится в сообщении.
