РФ массированно атаковала Украину: есть значительные разрушения и раненые (видео)

Враг использовал ракетное вооружение и ударные беспилотники.

Последствия удара по Днепру

Россия в ночь на 25 апреля совершила массированную атаку на Украину с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.

Об этом сообщают военные и местные власти.

В Харькове зафиксированы удары баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Глава города Игорь Терехов заявил, что в результате атаки пострадала транспортная инфраструктура.

«В частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод», — сообщил он.

Также сообщается об атаке крылатых ракет и беспилотников на Белую Церковь. Последствия атаки уточняются.

Днепр всю ночь находился под массированной атакой дронов и ракет. По данным мониторинговых каналов, город атаковали три баллистических ракеты, несколько крылатых ракет, а также десятки ударных беспилотников.

Очевидцы сообщают, что в результате обстрела частично разрушен подъезд жилого дома, под завалами могут находиться люди.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о четырех пострадавших.

«Это женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Все госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — говорится в сообщении.

