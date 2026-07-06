РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО

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В ночь на 6 июля российская армия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники. Сбиты 363 вражеских цели.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего было зафиксировано 419 средств воздушного нападения: 68 ракет и 351 беспилотник разных типов.

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В частности, враг применил шесть противокорабельных ракет «Циркон»/«Оникс», 23 баллистических ракеты «Искандер-М»/С-400, 33 крылатых ракеты Х-101, шесть крылатых ракет «Калибр», а также 351 ударный дрон типа Shahed, «Гербери», «Гербери».

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона обезвредила 363 воздушных целей - 37 ракет и 326 беспилотников. В частности, была сбита 31 крылатая ракета Х-101, шесть крылатых ракет «Калибр» и 326 вражеских БпЛА.

В то же время, зафиксировано попадание 29 баллистических, в том числе противокорабельных, ракет и 18 ударных беспилотников на 34 локациях. Еще на 16 локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

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В Воздушных силах отметили, что воздушная атака продолжается, а в небе Украины остаются вражеские ударные беспилотники, поэтому граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как мы сообщали, в ночь на 6 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев . Погибли по меньшей мере семь человек, есть и 24 пострадавших. Больше всего пострадал Дарницкий район. Там повреждена 25-этажка, где спасатели деблокировали людей и продолжают поисковую операцию. Также произошел пожар в 30-этажном доме, жителей эвакуируют. В Подольском районе обломки повредили 21-этажное жилое здание, частично разрушены конструкции между третьим и четвертым этажами. В Оболонском районе возникли пожары на складах и других нежилых объектах после попадания и падения обломков.

Впоследствии стало известно, что количество жертв в результате удара РФ по Киеву возросло до 11 человек. Еще 46 человек пострадали.

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