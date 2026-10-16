РФ массированно атаковала Умань: зацепило многоэтажку, в городе вспыхнули пожары, есть раненые

Последствия атаки / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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В Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

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«По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших. Трое госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте. На другой локации занялись торговые склады. Пожар локализовали», — отметил.

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Все службы находятся на местах ударов.

Последствия атаки / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ранее сообщалось, что в Луцке, Ровно и Ковеле раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников. Мониторинговые каналы информировали о движении нескольких ударных беспилотников в направлении областных центров.

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