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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ массированно атаковала Умань: зацепило многоэтажку, в городе вспыхнули пожары, есть раненые

Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Дополнено новыми материалами

В Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

«По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших. Трое госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте. На другой локации занялись торговые склады. Пожар локализовали», — отметил.

Все службы находятся на местах ударов.

Последствия атаки / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия атаки / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ранее сообщалось, что в Луцке, Ровно и Ковеле раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников. Мониторинговые каналы информировали о движении нескольких ударных беспилотников в направлении областных центров.

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