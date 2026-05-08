РФ массированно атаковала жилые дома в одной из областей: масштабные разрушения и пожары

Спасатели. / © Associated Press

В течение суток российская армия массирована атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. По меньшей мере три человека получили травмы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В Павлограде в результате российских ударов возникли пожары. Повреждены более десяти частных домов и автомобилей.

В городе травмированы три человека: двоих пострадавших госпитализировали в медучреждение, у них травмы средней тяжести. Еще один потерпевший 43-летний мужчина находится на амбулаторном лечении.

В Синельниковском районе оккупанты ударили по Покровской и Дубовиковской общинам. В населенных пунктах загорелись частные дома и хозяйственная постройка.

В Никопольском районе под прицелом россиян были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. В результате «прилетов» повреждена инфраструктура и ряд зданий.

Атаки РФ на Днепр

Напомним, накануне, 7 мая, россияне запустили баллистику по городу Днепр. Военные предупредили о скоростной цели на областной центр, произошли сильные взрывы. Местные власти сообщили об атаке на город. Прошло без пострадавших. Впрочем, на месте удара произошел пожар, взрывной волной выбило окна на предприятии пищевой промышленности.

Утром того же дня россияне атаковали Днепр. Загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Кроме того, повреждены гаражи и автомобили. Пострадали два человека.

