ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

РФ массированно атакует Харьков: в городе проблемы со светом

Харьков находится под атакой российских беспилотников. В течение часа раздалось не менее 17 взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Харьков подвергается мощному обстрелу

Харьков подвергается мощному обстрелу / © ТСН.ua

Поздно вечером, 23 сентября, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, на 23:00 в Харькове было уже 17 прилетов. Большинство из них пришлось на Холодногорский район города.

«В связи с враждебными ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы со снабжением электроэнергией», — добавил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Харькове взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Его госпитализировали.

Раньше мы писали, сможет ли Украина выдержать удары по энергетике этой зимой.

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie