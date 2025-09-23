- Дата публикации
РФ массированно атакует Харьков: в городе проблемы со светом
Харьков находится под атакой российских беспилотников. В течение часа раздалось не менее 17 взрывов.
Поздно вечером, 23 сентября, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Харькову.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, на 23:00 в Харькове было уже 17 прилетов. Большинство из них пришлось на Холодногорский район города.
«В связи с враждебными ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы со снабжением электроэнергией», — добавил Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Харькове взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Его госпитализировали.
