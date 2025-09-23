РФ массированно атакует Харьков: в городе проблемы со светом

Харьков подвергается мощному обстрелу / © ТСН.ua

Поздно вечером, 23 сентября, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, на 23:00 в Харькове было уже 17 прилетов. Большинство из них пришлось на Холодногорский район города.

«В связи с враждебными ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы со снабжением электроэнергией», — добавил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Харькове взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Его госпитализировали.

