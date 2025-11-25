РФ массированно атакует Киевщину: есть раненый ребенок и разрушения

Враг атакует Киевщину / © t.me/SJTF_Odesa

Реклама

Россия массированно атакует Киевщину ракетами и дронами в ночь на 25 июля.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Под комбинированным ударом страны-террористки оказались мирные населённые пункты области.

Реклама

К сожалению, в Белой Церкви пострадала 14-летняя девушка. Предварительно сообщается о ранении спины. Ребенку уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также поступила информация о повреждении многоэтажки в городе. На месте действуют оперативные службы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 ноября атаковали Украину ракетами «Калибр» и «Кинжал».

Мы ранее информировали, что захватчики запустили по Украине ракеты типа «Калибр» из акватории Черного моря.