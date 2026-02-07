- Дата публикации
РФ массированно атакует запад и центр Украины, под ударом энергетика
Враг применяет крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.
Российские захватчики в ночь на 7 февраля массированно атакуют западные и центральные регионы Украины.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил и мониторинговых каналов.
Сообщается, что несколько групп БПЛА и крылатые ракеты атакуют янтарскую ТЭС.
Кроме того, по сообщению мониторинговых каналов, враг атакует Винницкую, Киевскую, Тернопольскую, Хмельницкую и другие регионы Украины.
Основной целью неприятеля являются энергетические объекты.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 7 февраля совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Мы ранее информировали, что в ночь на субботу, 7 февраля, в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.