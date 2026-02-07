ТСН в социальных сетях

РФ массированно атакует запад и центр Украины, под ударом энергетика

Враг применяет крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.

Россия атакует Украину

Россия атакует Украину / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 7 февраля массированно атакуют западные и центральные регионы Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил и мониторинговых каналов.

Сообщается, что несколько групп БПЛА и крылатые ракеты атакуют янтарскую ТЭС.

Кроме того, по сообщению мониторинговых каналов, враг атакует Винницкую, Киевскую, Тернопольскую, Хмельницкую и другие регионы Украины.

Основной целью неприятеля являются энергетические объекты.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 7 февраля совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Мы ранее информировали, что в ночь на субботу, 7 февраля, в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

