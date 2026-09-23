Взрывы. / © Associated Press

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Ночью Россия ударила по Украине беспилотниками — работали силы ПВО, но есть последствия. В то же время утром 23 сентября массированная атака продолжается. Воздушная тревога раздается в ряде областей. Движение вражеских беспилотников фиксируют сразу на нескольких направлениях.

Что известно о российской атаке, читайте в материале ТСН.ua.

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Утром Воздушные силы сообщили, что с 18:00 22 сентября до утра РФ запустила 161 ударный БПЛА Shahed, из которых 82 — реактивные; «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия», «Бандероль"/"Дань-Т».

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Дроны летели по нескольким направлениям — из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Миллерово (РФ), а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.



«По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 БПЛА. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на восьми локациях», — говорится в отчете ПС.

Утренняя атака РФ — последние новости

По состоянию на 07:17 атака продолжалась. В регионах объявлен желтый уровень опасности из-за угрозы дронов. В тот момент БПЛА дроны летели в направлении Киевщины, также реактивные беспилотники атаковали Киев. Заметим, в столице тревога продолжалась более двух часов — с 05:59 до 08:01.

По состоянию на 08.00 дроны подвинули на запад Украины. Сирены раздаются в Волынской, Ровенской и Житомирской областях — в приграничных с Беларусью:

реактивный БпЛА к востоку Волыни, курс на н.п.Колки;

реактивный БпЛА в западной части Житомирщины, курс западный в направлении Ровенской области.

Карта тревог по состоянию на 08:00 среды, 23 сентября.

Взрывы в Сумах

Местные медиа после 07:00 сообщали о взрывах в Сумах. В Сумском районе с 06:11 звучали сирены из-за беспилотников. В то же время мониторы сообщают, что по областному центру работает РСЗО.

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Впоследствии руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что россияне совершили обстрел Сум дальнобойным оружием. Пострадал по меньшей мере один человек

«Зафиксировано попадание на четырех локациях в Ковпаковском районе города: две — в частном жилищном секторе, еще две — по объектам гражданской инфраструктуры», — подчеркнул чиновник.

Удары по Киеву

В столице воздушную тревогу объявили 05:59. В течение двух часов Киев находился под атакой дронов. Местные власти информируют о последствиях в нескольких районах. По меньшей мере, один человек травмирован.

В Дарницком районе произошло попадание в объект транспортной инфраструктуры, а также в АЗС.

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В Соломенском районе обломки упали на открытой территории между жилыми домами. Кроме того, возник пожар на территории транспортного предприятия

В Голосеевском районе произошел прилет в АЗС, а также в складское помещение.

Атака на Полтавскую область

Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил, что в Полтавском районе зафиксировано попадание БпЛА по территории одного из частных промышленных предприятий.

«Прошло без пострадавших», — добавил чиновник.

Обстрел Киевщины

Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в регионе последствия ударов РФ зафиксировали в четырех районах. Ранения получили три человека, двое из них госпитализированы.

Всего повреждено 18 объектов, в том числе частные дома, производственные и административные помещения, объект инфраструктуры и два автомобиля. Больше повреждений — в Бучанском районе, где пострадали 14 объектов.

«Прилет» по ТЦ в Запорожье

Поздно вечером 22 сентября Россия атаковала Запорожье, попав в торговый центр. Из-за удара вспыхнул масштабный пожар. Ее удалось ликвидировать подразделением ГСЧС.

По данным МВД, пострадали двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новую массированную атаку на Украину. Эту информацию украинская сторона получила от разведки.

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